Ein Mann ist am Freitag durch einen Pistolenschuss verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei 28-jährige Männer gegen 17.30 Uhr im Stadtteil Neckarau in Streit geraten. Im Laufe des Streits sei ein Schuss aus einer Pistole gefalle, der einen der Männer am Bein verletzt habe. Der 28-Jährige wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Der zweite Mann sei derzeit noch flüchtig. Wie die Polizei weiter berichtet, sind die Hintergründe der Streitigkeiten nach wie vor unklar. Die Ermittlungen dauern an.