Bad Bergzabern. Da hat sich der Projektträger der Nachhaltigkeitskommunen ja etwas Keckes einfallen lassen. Um die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung den Leuten näher zu bringen, gibt’s diese jetzt auf Bierdeckeln – und auf Pfälzisch „übersetzt“.

„Ohne sauweres Wasser kää Leewe unn kään Rieslingschorle“: So einfach kann man das sechste Ziel der 17 von den Vereinten Nationen (UN) formulierten Nachhaltigkeitszielen in Mundart auf den Punkt bringen. Gedruckt sind die Pfälzer Sprüche zu Klimaschutz, Gleichberechtigung, Frieden und Co. auf Bierdeckel-Sets. Mit ortstypischen Motiven und eingängigen Sprüchen im lokalen Dialekt soll die Bierdeckel-Kampagne Gäste von Lokalen ins Gespräch über die 17 Ziele bringen – bei Rieslingschorle, Bier oder Limonade. Dabei können sie entdecken, dass die 17 Ziele nicht nur in New York oder Rio de Janeiro eine Rolle spielen, sondern auch in der Pfalz.

In Bad Bergzabern können interessierte Gastronomen noch bis Freitag bei der Beigeordneten Ursula Schulz per E-Mail an u.schulz@vgbza.de Bescheid geben, wie viele der 17-teiligen Bierdeckel-Sets sie haben möchten. Der SGD-Projektträger Engagement Global stellt die Sets kostenlos zur Verfügung. Andernorts gibt es sie beispielsweise auch in Hessisch oder Bayerisch. „Wir freuen uns, wenn Restaurants, Cafés und Hotels die SDG-Bierdeckel einsetzen und so die 17 Ziele zum Stadtgespräch werden“, sagt Schulz. Die Kurstadt ist eine von acht SGD-Modellkommunen für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz. SGD steht für Sustainable Development Goals – also die 17 globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Auch Klingenmünster und die Verbandsgemeinde Maikammer beteiligen sich an dem Projekt.