Am Mittwochnachmittag ist der Polizeistreife in Mannheimer Innenstadt ein Fahrzeug aufgefallen, das offensichtlich selbst gebastelte Zulassungsstempel und Hauptuntersuchungsplaketten (HU) angebracht hatte. Laut Polizei stoppten Beamten das Fahrzeug gegen 15 Uhr. Der 48-jährigen Fahrer und das Fahrzeug seien daraufhin kontrolliert worden. Weiteren Angaben zufolge stellten die Beamten dabei fest, dass die Zulassungsplakette der Stadt Ludwigshafen aus Pappe bestand und mit Klebeband am Kennzeichen befestigt war. Der HU-Stempel aus dem Jahr 2018 war ebenfalls mit Kleber angebracht. Hierdurch sollte offensichtlich der Eindruck entstehen, dass das Auto korrekt zugelassen sei.

Seit 2017 keine Versicherung

Bei einer eingehenden Überprüfung der Kennzeichen wurde nach Angaben der Polizei außerdem festgestellt, dass die Plaketten zwar für das Fahrzeug ausgegeben, jedoch bereits 2017 zwangsweise entstempelt worden waren. Seit 2017 habe das Auto keinen Versicherungsschutz, der Halter hätte auch die fällige Kfz-Steuer nicht bezahlt. Zulassungsbescheinigung und Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Wagen sei bei einem Bekannten des 48-Jährigen untergestellt worden. Gegen den Mann werde ermittelt.