Ein 31-Jähriger hat den Opel eines Pirmasensers auf den blanken Felgen der Vorderachse durchs Saarland rumpeln lassen. Nach Polizeiangaben war der Fahrer in Völklingen-Luisenthal mit dem Wagen gegen geparkte Autos gestoßen und hatte sich dabei die Reifen zerstört. Beamte stoppten seine Unfallflucht in Saarbrücken, entdeckten dabei den Pfälzer Besitzer des ramponierten Opels auf dem Beifahrersitz. Doch der 59-Jährige „konnte oder wollte keine Angaben zu den Umständen machen“. Der Fahrer wiederum war betrunken und hatte Drogen genommen, außerdem hat er keinen Führerschein. Weil er sich aggressiv aufführte, landete er in einer Gewahrsamszelle.