Beim Unfall eines Motorradgespanns am Donnerstagabend in der Assenheimer Straße in Rödersheim-Gronau ist die 58-jährige Fahrerin verletzt worden, der 67-jährige Begleiter im Beiwagen blieb unverletzt. Laut Polizei war das Gespann gegen 18 Uhr auf der Assenheimer Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Die 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzung teilte die Polizei nichts mit. Am Motorrad entstand lediglich geringer Schaden.