[Aktualisiert 17 Uhr] In Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) ist es am Dienstag zu einem stundenlangen Polizeieinsatz in der Lindenstraße gekommen. Auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, hatte sich seit 11.30 Uhr eine mit zwei Messern bewaffnete Frau verbarrikadiert, als ihre Wohnung zwangsgeräumt werden sollte. Zunächst war von einem Mann die Rede gewesen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen befand sich die Frau auf ihrem Balkon auf der Rückseite des mehrgeschossigen Gebäudes. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 53-Jährige etwas antut. Daher war auch die Feuerwehr Waldsee mit einem Sprungpolster im Einsatz, das verhindern sollte, dass sich die Frau schwer verletzt, wenn sie aus dem Fenster beziehungsweise vom Balkon springt.

Die Polizei riegelte die Straße ab. Eine Gefahr für andere bestand nicht. Der Frau soll bereits vor längerer Zeit nach Mietstreitigkeiten ihre Wohnung gekündigt worden sein. Nach mehreren Stunden gelang es der Polizei um 16 Uhr schließlich, die Frau zurück in die Wohnung zu locken und die Situation zu entschärfen. Die 53-Jährige wird nun in eine Psychiatrie gebracht. Laut den Beamten wurde sie bei dem Einsatz nicht verletzt, sie klagte lediglich über leichte Schmerzen in der Schulter.