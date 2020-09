Zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren haben in der Heidelberger Altstadt auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und mit einem Messer zugestochen. Laut Polizei war es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Fußgängerzone zu dem Vorfall gekommen. Zuvor sollen die Verdächtigen den 20-Jährige, der mit einer Gruppe unterwegs war, absichtlich angerempelt haben, um einen Streit zu provozieren. In dem daraufhin entstandenen Gerangel sei einer der Täter zu Boden gefallen, die Gruppe um den 20-Jährigen habe ihren Weg fortgesetzt. Nach Angaben der Polizei folgten die Beschuldigten daraufhin der Gruppe, um sich zu rächen. Im Bereich der Heiliggeistkirche prügelten sie auf den 20-Jährigen ein. Einer der beiden Männer habe dabei auch mit einem Messer zugestochen. Das Opfer erlitt eine erhebliche Wunde am Unterarm. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Haftbefehl wegen versuchter Tötung

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnten die 24 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst flüchten, wurden aber wenig später festgenommen. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder 06221/99-1700 zu melden.