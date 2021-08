In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei Männer auf dem Zweibrücker Hilgardplatz aufeinander losgegangen. Bei dem Streit gegen 1.33 Uhr hat ein 25-Jährige seinem 24-jährigen Kontraheten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei berichtet. Daraufhin habe der Jüngere ein Messer gezückt und den anderen Mann leicht am Oberschenkel und der rechten Hand verletzt. Anschließend flüchtete er. Während der 25-Jährige im Rettungswagen vor Ort versorgt wurde, randalierte draußen eine 19-Jährige. Sie schlug laut Polizei massiv gegen die Tür und warf eine Falsche gegen den Rettungswagen. Die beiden Männer begegneten sich später in der Notaufnahme des Nardini-Klinikums. Dort war der 24-Jährige hingelaufen, weil er sich die Schulter ausgekugelt hatte. Der 25-Jährige identifizierte seinen Kontrahenten. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung am Rettungswagen gegen die drei eingeleitet.