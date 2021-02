Zwei Männer haben laut einer Zeugenaussage am Mittwochabend in Oppau (Edigheimer Straße) mit einem Messer auf einen 44-Jährigen eingestochen. Der Polizei war um 18.30 Uhr eine Körperverletzung gemeldet worden. Vor Ort trafen die Beamten neben dem verletzten 44-Jährigen eigenen Angaben zufolge einen 38-jährigen Zeugen. Dieser sagte, beobachtet zu haben, wie zwei Männer den 44-Jährigen aggressiv angesprochen hätten. Als er die Situation schlichten wollte, hätten die beiden jeweils ein Messer gezogen und auf den 44-Jährigen eingestochen. Im Anschluss seien sie in Richtung Friesenheim geflüchtet. Die beiden Täter seien etwa 25 Jahre alt und ohne Schuhe unterwegs gewesen. Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.