Mit einer Machete waren unbekannte Räuber bewaffnet, die am Sonntag in Worms zweimal zuschlagen. Am Morgen gegen 6 Uhr überfiel ein einzelner Krimineller so eine Bäckerei in der Alzeyer Straße, erbeutete dort einen dreistelligen Euro-Betrag. Am Abend gegen 21.30 Uhr kam dann ein Macheten-Mann gemeinsam mit einem Komplizen in eine Tankstelle, die nur 750 Meter von ersten Tatort entfernt liegt. Allerdings mussten sich die Täter hier mit einer Dose Tabak und einer Flasche Wein begnügen, ans Kassen-Geld kamen sie nicht heran. Die Polizei prüft nun, ob beide Taten miteinander zusammenhängen – und ob ein dritter, schon älterer ebenfalls Fall zur möglichen Serie gehört. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.