Ein Auto mit 10.000 Euro im Handschuhfach ist in Zweibrücken gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war das Auto, ein weißer VW Golf, am Freitagabend gegen 21.09 Uhr mit laufendem Motor in der Hauptstraße abgestellt. Es sei innerhalb weniger Minuten durch eine bisher unbekannte Person gestohlen worden. Etwa zehn Minuten später sei es dann etwa vier Kilometer weiter in der Wattweilerstraße wieder abgestellt worden – ebenfalls mit laufendem Motor. Das Geld aus dem Handschuhfach fehlte.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorgangs. Wer glaubt, etwas relevantes zu der Ermittlung beitragen zu können, kann sich unter Telefon 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de.