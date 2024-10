Der Fahrer eines Lkw hat am Montag gegen 1625 Uhr in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim die Dachrinne eines Hauses beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr der Fahrer anschließend ohne anzuhalten weiter. Der Lastwagen soll laut Zeugen eine gelbe Plane. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.