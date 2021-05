Wirtschaftlicher Totalschaden ist laut Polizei an einem parkenden Auto entstanden, das am Freitagmittag, 12 Uhr, in der Birnstraße von einem vorbeifahrenden Lastwagen gerammt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge beobachtet, dass der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß zwar kurz anhielt, seine Fahrt dann aber einfach fortsetzte. Um den Schaden, der sich über die gesamte linke Seite des Opels erstreckt, der auf Höhe der Hausnummer 27 abgestellt war, kümmerte sich der Unfallfahrer nicht.

Bei dem Lkw soll es sich um einen 7,5-Tonner mit grün-weißer Aufschrift gehandelt haben. An dem Fahrzeug war eine weiße Hebebühne montiert. Das Kennzeichen des Lastwagens ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.