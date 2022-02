Ein kinderloser 72-Jähriger ist am Donnerstag von weinerlichen Stimme am Telefon mit „Papa“, Papa„ geredet worden. Der Mann aus Neustadt verstand nach Polizeiangaben sofort, dass er es mit Trickbetrügern zu tun hat. Also legte er auf, doch wenig später bekam er einen weiteren Anruf. Diesmal meldete sich ein „Kommissar Mayer“ von der „Kripo Carlsberg“, doch auch mit dieser Masche kamen die Kriminellen nicht weiter. Der 72-Jährige teilte ihnen in pfälzisch-direkter Wortwahl mit, dass er sie durchschaut hat: „Ich lass’ mich doch net verarsche!“