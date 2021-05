Etwas anders als zunächst erwartet hat sich für die Streife ein Einsatz am Sonntagabend in der Rummelstraße entpuppt. Ein Zeuge hatte laut Polizei gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass gerade jemand Gegenstände auf Fahrzeuge und Häuser werfen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 42-jährigen Mann, der sich ausgesperrt hatte. Da seine Frau in der Wohnung war, aber schlief und deshalb die Klingel nicht hörte, versuchte er sich anderweitig bemerkbar zu machen. Er warf deswegen mehrfach ein Holzstück gegen das Schlafzimmerfenster. Ein Schaden ist dabei nicht entstanden. Auf Nachfrage ergänzt die Polizei: Der Mann kam wieder rein, und die Streife konnte ohne Einsatz abrücken.