Die Polizei hat am späten Freitagabend in Speyer einen Mann festgenommen, der in mehrere geparkte Autos eingedrungen war und mit einem auch versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Laut Polizei hatten Anwohner der Schützenstraße gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass dort eine Person an Fahrzeugen hantiere und probiere, ob diese unverschlossen seien. Ein Auto, dessen Türen offen waren, durchwühlte er und versuchte dann, den Wagen kurzzuschließen. Was aber misslang.

Kurze Zeit später wurde derselbe Mann dann im Innenhof einer Gaststätte dabei beobachtet, wie er erneut in ein Fahrzeug eindrang, das unverschlossen war und in dem auch der Zündschlüssel steckte. Als die Polizei zum Ort des Geschehens kam, versuchte der Täter mit dem Wagen durch das geschlossene Hoftor zu flüchten. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro.

Erst danach konnte der Mann, der betrunken war und derzeit ohne Wohnsitz ist, festgenommen werden. Er wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.