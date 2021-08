Die „Fridays for Future“-Aktivisten ziehen am Freitag nach Frankfurt – auch die Kaiserslauterer Fraktion. Zusammen rufen sie „alle Generationen zum zentralen Klimastreik am 13. August in Frankfurt“ auf, um gegen einen Finanzsektor zu protestieren, „der Milliarden in Kohle, Öl und Gas investiert“ und „für eine klimagerechte Zukunft“, so die Organisation. Zitat: „Während die Coronakrise in vollem Gange ist und sich der finanzielle und soziale Notstand für die allermeisten verschärft, machen einige wenige weiterhin Gewinne auf Kosten von Mensch und Natur. Ob Banken oder Politiker/innen, alle reden vom Klimaschutz, doch sie machen nur Kohle.“ Auch in Kaiserslautern mobilisieren die lokalen Aktivisten um Sprecher Sidney Schwalbach gerade für den Zentralstreik. Am Freitag treffen sich alle Teilnehmenden am Lautrer Hauptbahnhof und fahren dann gemeinsam nach Frankfurt.