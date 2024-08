Bei der Polizeiinspektion in Germersheim sind am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, weil Zeugen einen Fahrradfahrer auf der B9 nahe dem Tankhof Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer entdeckt hatten. Polizeibeamte fanden den 28 Jahre alten Mann auf dem Standstreifen und kontrollierten ihn. Laut Mitteilung hatte der Fahrradfahrer keine plausible Erklärung, warum er auf der B9 unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.