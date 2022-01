Ein mutmaßlicher Fahrer eines E-Scooters ist in der Nacht auf Freitag gegen 4.30 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt in das Schaufenster eines Geschäfts gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Laut Polizei zerbrach die Glasfront des Geschäfts bei dem Unfall. Im Verdacht, den Scooter gefahren zu haben stehen ein 21- sowie ein 23-Jähriger, die sich allerdings gegenseitig beschuldigen, der Fahrer gewesen zu sein. Beide Männer waren alkoholisiert, weshalb ihnen Blutproben entnommen wurden. Außerdem war das Versicherungskennzeichen des Gefährts abgelaufen. Einer der beiden Männer hat sich an den Glassplittern verletzt, er wurde in einem Krankenhaus versorgt. Mögliche Zeugen, die vielleicht auch Auskunft darüber geben können, wer den E-Scooter zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail: piludwigshafen@polizei.rlp an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.