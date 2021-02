Betrunken und trotzdem hinterm Steuer: Am Samstagabend ist auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe eine Frau aufgefallen, die Schlangenlinien fuhr. Aufgrund der genauen Beschreibung eines anderen Verkehrsteilnehmers, konnten Polizeibeamten die Fahrerin kurze Zeit später auf der B272 bei LD-Dammheim stoppen. Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, habe die 47-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße stark nach Alkohol gerochen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille. Die Fahrerin wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.