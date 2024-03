Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit zwei Siegen in das Jahr der Heim-EM gestartet. In Lyon gewann die DFB-Elf 2:0, gegen die Niederlande folgte ein 2:1. Vor dem Turnier im eigenen Land zeigt die Radikalkur, die Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Team verordnet hat, Wirkung. Für seine Aufgabe als Nationalcoach musste sich der 36-Jährige neu erfinden. Und doch bleibt er sich selbst treu. Das hilft auch dem DFB – und bringt den Verband zugleich in die Bredouille. Zehn Tage mit der Nationalmannschaft, Beobachtungen und eine Studie über Nagelsmann – verpackt als große Reportage, lesen Sie hier.