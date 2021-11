Zum Dahner Martinimarkt fährt am Sonntag, 7. November, ein Zusatzzug von Mannheim nach Bundenthal-Rumbach mit Halt unter anderem in Ludwigshafen Mitte, Neustadt und Landau. In dem Zug gelten reguläre Fahrkarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Wer also beispielsweise ein Job-Ticket oder eine Karte ab 60 hat, kann ohne weitere Kosten mitfahren.

Der Zug fährt am Mannheim um 9.19 Uhr, ab Ludwigshafen Mitte um 9.21 Uhr, ab Neustadt um 9.51 Uhr, ab Landau um 10.19 Uhr. Auf der Queichtalbahn hält der Zug auch in Annweiler und Hauenstein Mitte. Auf der Wieslauterbahn werden ab dem Abzweigebahnhof Hinterweidenthal Ost alle Halte bedient. Der Haltepunkt Dahn Süd (planmäßige Ankunft um 11.18 Uhr) liegt ganz in der Nähe des Martinimarkts. Tagsüber unternimmt der Zug Pendelfahrten zwischen Bundenthal und Hinterweidenthal Ost. Zurück nach Mannheim fährt der Zug ab Bundenthal um 17.40 Uhr und ab Dahn Süd um 17.53 Uhr. Auf der Rückfahrt werden die selben Halte bedient wie auf der Hinfahrt, die Ankunft in Ludwigshafen Mitte ist für 19.44 Uhr vorgesehen. Anders als in früheren Jahren wird für den Zug zum Martinimarkt kein historischer Schienenbus eingesetzt, sondern ein Triebwagen der Baureihe 628. Diese Baureihe stammt aus der Mitte der 1980er-Jahre und hat sich jahrelang beim Einsatz auf der Wieslauterbahn bewährt. Dem für Tempo 120 zugelassenen Fahrzeug fällt es leichter als einem Schienenbus die Fahrzeiten auf stark befahrenen Hauptstrecken einzuhalten.