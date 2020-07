Ab Sonntag nimmt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) für den Sommer wieder ihre Ausflugslinie, den RNV-Express, in Betrieb. Die zusätzlichen Fahrten auf der Linie 9 stellen an Sonn- und Feiertagen eine direkte Verbindung zwischen dem Heidelberger Bismarckplatz und Bad Dürkheim her. Die Züge fahren ab Heidelberg Bismarckplatz von 9.02 Uhr bis 16.02 Uhr alle zwei Stunden nach Bad Dürkheim. In der Gegenrichtung fährt die Bahn ab Bad Dürkheim Bahnhof von 11.20 Uhr bis 18.20 Uhr ebenfalls alle zwei Stunden zurück nach Heidelberg. Die Express-Züge halten dabei nicht an allen Haltestellen entlang ihres Linienwegs, wie die RNV mitteilt.