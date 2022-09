Im neuen Newsletter „Mit dem Rad durch die Pfalz“ schreiben die beiden Radlerinnen und RHEINPFALZ-Autorinnen Vanessa Betz und Rebecca Singer darüber, wie es ist, mit dem Rad in der Pfalz unterwegs zu sein. Es geht um aktuelle Trends, Geschichten rund ums Rad und um die Menschen, die damit fahren. Egal, ob Sie mit dem Fahrrad oder E-Bike nur etwas einkaufen möchten, zur Arbeit fahren oder in der Freizeit Ausflüge machen: beim Radfahren gibt es auch Herausforderungen. Auch um diese wird es im Newsletter gehen. Also um kaputte Radwege, gefährliche Kreuzungen oder Radwege, die plötzlich enden. Und darum, was die Behörden und Städte dazu zu sagen haben. In Landau gibt es zum Beispiel schon reine Fahrradstraßen, die Stadt Pirmasens entwickelt ein Konzept, um fahrradfreundlicher zu werden und mancherorts gibt es Boxen an den Bahnhöfen, um Räder und E-Bikes sicher abzustellen. Aber reicht das schon? Wer sich anmeldet, erhält alle 14 Tage den kostenlosen E-Mail-Newsletter mit persönlichen Rad-Geschichten, Ratgebern und Hintergrundinfos zu den spannendsten Rad-Themen aus der Pfalz. Der erste erscheint diesen Freitag. Es geht um eine entscheidende Frage: Mit welchem Verkehrsmittel bin ich am schnellsten? Fahrrad, Auto oder Bus? Anmelden unter rheinpfalz.de/newsletter.