In einen Polizeibus haben Beamte am Sonntagabend zwei Fahrradfahrer mitsamt ihren Drahteseln verladen. Zuvor hatten die beiden 19-Jährigen versucht, auf kürzestem Weg nach Mannheim zu kommen – und sich für den Standstreifen der vierspurigen B9 entschieden. Aufgefallen waren sie mehreren Autofahrern in der Höhe der Abfahrt Rehhütte im Rhein-Pfalz-Kreis, eine Streife stellte sie an der Ausfahrt Maudach. Von dort aus transportierte die Polizei die beiden jungen Männer dann freundlicherweise zu einem Bahnhof in Ludwigshafen. Eine Sprecherin der zuständigen Dienststelle rät allerdings davon ab, sich in der Hoffnung auf einen bequemen Blaulicht-Tansportservice die zwei 19-Jährigen zum Vorbild zu nehmen: Radtouren auf der B9 sind nicht nur verboten, sondern auch gefährlich.