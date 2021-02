Die Sportredaktion der RHEINPFALZ informiert jeden Freitag per E-Mail über die zentralen Ereignisse beim 1. FC Kaiserslautern. Sebastian Stollhof und Oliver Sperk schreiben für jeden Newsletter einen exklusiven Text und verlinken auf die wichtigsten Meldungen der Woche. Die Anmeldung zum Newsletter ist kostenlos und unverbindlich.

Hier geht’s zur Anmeldung!

Der 1. FC Kaiserslautern ist einer der großen deutschen Traditionsvereine und feierte viele Erfolge. In der 1. Fußball-Bundesliga spielte der Pfälzer Traditionsverein zuletzt vor knapp zehn Jahren; doch der Wille ist da, dort wieder mitzumischen. Die 3. Liga, wie die aktuelle Spielklasse offiziell heißt, soll nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach oben sein. Aber auch hier kämpft der FCK mit seinen Problemen: Insolvenzverfahren, Trainerwechsel und nur wenige Siege in der aktuellen Saison 2020/2021.

DIE RHEINPFALZ blickt umfassend auf die Gegenwart, porträtiert aber auch die Helden legendärer Zeiten: Olaf Marschall, Kalli Feldkamp, Otto Rehagel und natürlich die Weltmeister von 1954 Horst Eckel und Fritz Walter. Im wöchentlich erscheinenden Newsletter geht es um alle Themen rund um den Betzenberg: Die Nachwuchsförderung, brandaktuelle Personalfragen und das Betze-Geflüster mit den Anhängern der Roten Teufel. Die Redakteure Sebastian Stollhof und Oliver Sperk blicken natürlich auch auf die Pokal- und Ligaspiele. In der ganzen Republik sind sie dabei, tickern live für rheinpfalz.de die Partien und kommentieren im Anschluss das Spielgeschehen.

Kostenlos und unverbindlich

Der E-Mail-Newsletter zum FCK gibt einen Überblick über das, was auf dem Betzenberg passiert. Jeden Freitagnachmittag, also kurz vor Anpfiff des neuen Spieltags, fasst der Newsletter die Geschehnisse der Woche zusammen. Wo läuft es gut, was sind die Probleme? Der Newsletter bringt die wichtigsten Artikel rund um die Roten Teufel in eine E-Mail. Die Anmeldung ist kostenlos und unverbindlich.

Hier geht’s zur Anmeldung!