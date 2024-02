Deutsche und französische Jugendliche, die eine Zeitkarte für den Nahverkehr wie etwa ein Deutschlandticket haben, sollen damit in den kommenden Sommerferien auch im jeweils anderen Land fahren können. Die Einzelheiten dieses Vorhabens sind allerdings noch ungeklärt.

Werner Schreiner, der Beauftragte der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ist an den Verhandlungen mit der französischen Nachbarregion Grand Est beteiligt. Vieles ist bisher noch unklar, unter anderem die Frage, wie weit man gegebenenfalls dann mit dem Deutschland-Ticket in Frankreich fahren könnte. Mit ziemlicher Sicherheit wird Straßburg zu den möglichen Zielen gehören. Klar ist in jedem Fall, dass das Ticket nur in Regionalzügen gelten würde, nicht dagegen mit Hochgeschwindigkeitszügen wie ICE und TGV.

