Während der Fahrt hat ein Lastwagenanhänger auf der A6 bei Bad Rappenau Feuer gefangen. Der Fahrer des Lastwagens habe am Montagmorgen noch schnell reagieren können und den mit Reifen beladenen Anhänger abgehängt, teilte die Polizei mit. Dadurch sei der Mann nicht verletzt worden. Die Feuerwehr löschte den Lkw-Auflieger, der komplett in Flammen stand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Autobahn 6 in Richtung Mannheim war noch am frühen Montagmorgen komplett gesperrt.