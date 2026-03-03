Ein 17-jährigen Kradfahrer aus Böhl-Iggelheim ist am Montagmittag gegen 16.15 Uhr bei einem Unfall in der Kirchenstraße der Doppelgemeinde leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte der Jugendliche an einer verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Autofahrerin vorbeifahren, die in die Hauptstraße abbiegen wollte. Als die Frau losfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der 17-jährige stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand zudem geringer Sachschaden.