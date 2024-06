In Speyer ist am späten Montagabend ein 26-Jähriger mit seinem Jeep in den Silbersee im Binsfeld gefahren. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann beim Wenden auf dem Grundstück eines Bekannten ein Gefälle übersehen und sei in den See gerutscht. Das Auto lief fast vollständig mit Wasser voll. Fahrer und Beifahrer brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr zog den Wagen aus dem See.