Bei einem Unfall auf der L 454 zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) sind am Freitagnachmittag die vier Insassen mit dem Schrecken davongekommen. Laut Polizei erschreckte sich die 24-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kurz hinter einer S-Kurve und verriss das Lenkrad. Der Wagen kam daraufhin ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er frontal gegen eine Schutzplanke, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach in einem leeren Regenrückhaltebecken zirka drei Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrzeuginsassen, neben der jungen Frau ein 25-jähriger Beifahrer, ein vierjähriger Junge und ein zweijähriges Mädchen blieben alle unverletzt und konnten sich eigenständig aus dem Wagen befreien. Das Auto, an dem Totalschaden entstand, musste mit einem Kran geborgen werden.