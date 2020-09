Bei einem Streit zweier Männer im Jungbusch ist am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten beide Männer kurz nach 16 Uhr in der Böckstraße aus noch unbekannten Gründen in Streit. Daraufhin habe der noch unbekannte Täter dem jungen Mann zunächst mit einem Aschenbecher auf den Kopf geschlagen und ihm mit einem spitzen Gegenstand eine Schnittverletzung zugefügt. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der 25-Jährige in einem Krankenhaus behandelt. Passanten seien dem Verletzten zuvor zu Hilfe geeilt. Bislang liegt den Ermittlern jedoch noch keine Personenbeschreibung des Täters vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.