Mit einer erhebliche Alkoholfahne hat am Dienstag um 10.45 Uhr ein 31-Jähriger die Polizeidienststelle in Edenkoben aufgesucht. Der Mann suchte die Antwort nach einer Rechtsfrage. Nachdem er sich umfangreich informiert hatte, wie die Polizei mitteilt, verließ er die Dienststelle zu Fuß. Wenig später trafen die Beamten 31-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in seinem Auto sitzend an. Er wurde zum Alko-Test gebeten, der 2,49 Promille ergab. Anschließend musste er erneut mit zur Dienststelle, weil eine Blutprobe angeordnet wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet.