Leicht verletzt, allerdings mit Totalschaden an seinem Auto kam ein 29 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag bei einem spektakulären Unfall auf der A650 davon. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 13.55 Uhr mit seinem 350 PS starken Ford Focus RS in Richtung Bad Dürkheim gefahren, hatte noch kurz vor der Ausfahrt Ruchheim einen Porsche überholt – und dann versucht, die Ausfahrt zu nehmen. Weil er dafür viel zu schnell war, fuhr er stattdessen zwei Verkehrsschilder bei der Ausfahrt um, raste in die Grünfläche, wurde an deren Ende zur Auffahrt hin hochkatapultiert und blieb schließlich in der Leitplanke der Auffahrt stehen.

Den Schaden beziffert die Polizei auf 25.000 Euro am Auto und 1700 Euro an den Straßeneinrichtungen. Der Fahrer musste ins Krankenhaus. Die Auffahrt war für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für anderthalb Stunden gesperrt.