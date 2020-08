Schwere Verletzungen zog sich am frühen Sonntagmorgen eine erheblich alkoholisierte 20-Jährige bei einem Sturz zu. Ein 17-Jähriger wollte die 20-Jährige kurz vor 3 Uhr mit seinem Fahrrad nach Hause fahren. Hierzu setze sich die junge Frau auf den Lenker des Fahrrades und der 17-Jährige fuhr los. Nach kurzer Fahrt hielt er in der Baumeisterstraße an, um die 20-Jährige absteigen zu lassen. Hierbei stolperte die junge Frau und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,2 Promille.