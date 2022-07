Einen mutmaßlich volltrunkenen Fahrer eines Linienbusses hat die Polizei am Samstagmorgen in Saarbrücken gestoppt. Dass der Bus auffällig fahre, sei der Polizei von einem Mitarbeiter der Saarbahn mitgeteilt worden. In der Innenstadt konnte das Gefährt dann angehalten und der Fahrer kontrolliert werden, so die Polizei. Eine Atemalkoholmessung habe 2,71 Promille angezeigt. Für Linienbusfahrer gilt eine Null-Promille-Grenze.

Der 54 Jahre alte Fahrer musste den Bus stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein einziger Fahrgast, der an den Flughafen wollte, musste sich ein Taxi rufen, so die Polizei.