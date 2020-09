Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizei Kaiserslautern hat am Dienstagmittag den Verkehr auf der A6 überwacht – und einen Raser erwischt.

Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Centrum mit hoher Geschwindigkeit von einem Auto überholt. Der Fahrer fuhr mit unvermindertem Tempo in einem auf 130 Stundenkilometer beschränkten Bereich in Fahrtrichtung Saarbrücken. Nach einer Geschwindigkeitsmessung staunten die Polizeibeamten nicht schlecht: 193 Stundenkilometer. Der Fahrer wurde gestoppt und mit seinem Fahrverhalten konfrontiert. Er muss nun mit einem Bußgeld von 240 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in der „Verkehrssünderdatei“ rechnen.