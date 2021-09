Bei einer Kontrolle einer 34-jährigen Autofahrerin am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Talstraße in Lambrecht stellten die Beamten laut Polizeibericht Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,9 Promille. Die musste erst ihre Autoschlüssel und dann eine Blutprobe abgeben. „Sie hatte nach eigenen Angaben den Beifahrer von einer Feier abgeholt. Über dessen Alkoholisierungsgrad gibt es keine Erkenntnisse“, teilt die Polizei mit.