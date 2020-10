Der 22-jährige Fahrer eines Kleinwagens hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen den Mann gemeldet, der mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf dem Kaiserwörthdamm unterwegs was. Dabei überfuhr er auch eine rote Ampel. Die Polizei entdeckte den jungen Mann auf der B44, wo er mit seinem Wagen mit der Fahrbahnbegrenzung der Baustelle kollidiert war. Laut Bericht ergab ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen 1,64 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann bei der Polizei lassen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.