In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es am Autobahnkreuz Speyer zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 28-jähriger Autofahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Autofahrer befuhr zunächst die A61 in Richtung Koblenz und fuhr dann am Autobahnkreuz Speyer auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auf. Dabei kam er nach Polizeiangaben ins Schleudern, kollidierte mit der linken und anschließend mit der rechten Schutzplanke, bis er schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen der B9 zum Stehen kam.

Führerschein ist weg

Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sowohl an seinem Wagen als auch an der Schutzplanke entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 3000 Euro schätzt. Dem 28-Jährigen wurde nach dem Alkoholtest eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.