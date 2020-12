Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen viel zu schnell in der Landauer Innenstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilt, fiel der Mann bereits deshalb auf, weil er eine Zivilstreife rechts vor einem Supermarkt in der Maximilianstraße überholt hatte und dazu die Busspur benutzte. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Im Horstring beschleunigte der 28-Jährige laut Polizei sein Auto schließlich auf 118 km/h. Nachdem die Beamten den 28-Jährigen stoppten, hatte er folgende Entschuldigung: Er sei auf dem Arbeitsweg und bereits spät dran. Den Fahrer erwartet neben einer Geldbuße ein Fahrverbot und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die seine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen wird.