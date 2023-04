Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend von der Polizei in Frankenthal mit über zwei Promille geschnappt worden. Zuvor haben Zeugen laut Polizei einen Unfall in der Bahnunterführung in der Heßheimer Straße gemeldet, das Fahrzeug sei aber weggefahren. Eine Streife habe den Pkw dann am Bahnhofsvorplatz gefunden. Die 33-jährige Fahrerin habe deutlich nach Alkohol gerochen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 2,44 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. An der Wand der Unterführung entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro, am Auto von etwa 2500 Euro.