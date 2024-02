Nachdem jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Misthaufen in der Ebertsheimer Hauptstraße abgekippt hat, ermittelt jetzt die Polizei. Mutmaßliche Adressaten des stinkenden Protests: Institutionen in der nahen Alten Papierfabrik, die zum Umfeld der Grünen gehören oder im zumindest zugerechnet werden. Zeugen gehen mittlerweile davon aus, dass sie das Täter-Fahrzeug gegen 3.30 Uhr gesehen haben dürften. Was sie berichten und was die Polizei dem Unbekannten rechtlich zur Last legt, steht im ausführlichen Artikel.