Seit Ende Mai häufen sich die Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Diverse Frauen beschuldigen den 60-Jährigen, seine Machtposition ausgenutzt zu haben, um sexuelle Handlungen an ihnen und anderen vorgenommen zuhaben.

Bei einem Konzert in Berlin am Sonntag scheint sich der Sänger nun zu den Vorwürfen geäußert zu haben. Gleich zweimal änderte der Rammstein-Frontmann nämlich die Texte seiner Songs. So heißt es im Lied „Angst“ eigentlich „Die Rücken nass, die Hände klamm / Alle haben Angst vorm schwarzen Mann“ – der 60-jährige Lindemann sang live jedoch „Alle haben Angst vor Lindemann“. Auch der Song „Ohne dich“ wurde von dem Rammstein-Frontmann umgedichtet. Statt „Weh mir, oh weh / Und die Vögel singen nicht mehr“ sang Till Lindemann in Berlin die Zeile „Und die Sänger vögeln nicht mehr“.

Die Fans scheinen diese Umdichtungen nicht im geringsten zu stören. Zumindest lassen das die Kommentare in den Sozialen Medien schließen. Unter einem Beitrag der Band auf Instagram feiern die Nutzer ihre Idole für die Aktion. Sätze wie „Ich liebe einfach euren Galgenhumor!“ und „Wir stehen vor (wenn Ihr auf der Bühne seid) und sonst IMMER hinter Euch!“, finden sich unter den fast 1000 Kommentarten.

Kritiker der Band sehen sich durch den Vorfall in ihrem Bild dahingegen bestätigt: „Mit Humor hat das gar nichts zu tun“ oder „Machtposition wieder mal ausgenutzt“ lauteten weniger euphorische Kommentare.