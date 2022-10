Der frühere Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch hat in einem mehr als neunminütigen Video auf seiner Internetseite „gravierende Fehler “ und persönliche Schuld im Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der katholischen Kirche eingeräumt. Und der 84-Jährige hat Klartext über das System der Vertuschung geredet. Zollitsch stand von 2008 bis 2014 an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz.

