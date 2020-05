Der Verdacht des Kindesmissbrauchs an der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums in Homburg durch einen früheren Assistenzarzt war intern deutlich früher thematisiert worden, als bisher bekannt. Ein erstes Alarmzeichen, dass der beschuldigte junge Mediziner Kinder öfter allein und länger untersuchte als üblich, hat es demnach schon 2010, und damit ein Jahr früher, gegeben.

Das hat die Befragung einer Zeugin im Untersuchungsausschuss am Saar-Landtag am Mittwoch ergeben. Der hielt seine elfte Sitzung Pandemie-bedingt in der Congresshalle Saarbrücken ab.

Erst 2014 hatte das Klinikum gegen jenen Arzt Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft begann Ermittlungen, stellte diese später mit dem Tod des Mannes im Sommer 2016 ein. Zumindest ein Fall hatte damals kurz vor der Anklage gestanden. Hunderte, heute teils erwachsene Menschen, könnten ab 2003 sexuell in der Jugendpsychiatrie in Homburg missbraucht worden sein.

