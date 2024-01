Das Landgericht Landau hat das Hauptverfahren gegen einen 62-jährigen Neustadter eröffnet, der wegen sexuellen Missbrauchs einer Südpfälzerin in Untersuchungshaft sitzt. Dem Mann wird zur Last gelegt, sich am 11. September vergangenen Jahres in Edenkoben einer zehnjährigen Schülerin bemächtigt und dieses sexuell missbraucht zu haben. In ihrer Pressemittelung von Dienstagnachmittag werden auch die Prozesstermine aufgeführt. Auftakt der Verhandlung ist demnach am Freitag, 1. März. Bis zum letzten Termin am 25. April soll es insgesamt zwölf Sitzungen geben. Über die Anklage wird die Jugendschutzkammer des Landgerichts Landau entscheiden. Der Fall hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Auch deshalb, weil der Angeklagte bereits vor der Tat in Edenkoben mehrere Haftstrafen abgesessen hat, darunter auch Sexualstraftaten gegen Kinder. Zumal kurz vor der Tat ein Haftbefehl gegen den Mann auf dem Postweg unterwegs war, weil er gegen eine Reihe von Auflagen verstoßen haben soll, welche gerichtlich gegen ihn verhängt waren. Die Staatsanwaltschaft Landau hat Mitte Dezember Anklage gegen den Neustadter erhoben. Sie strebt neben der Verhängung einer Freiheitsstrafe an, dass der Mann in Sicherungsverwahrung kommt, weil er nach einem Gutachten für die Allgemeinheit zu gefährlich ist.