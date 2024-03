Nach einer Zwangspause ist der Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben vor dem Landgericht Landau am Freitagvormittag fortgesetzt worden. Der Termin hatte auf der Kippe gestanden, weil sich der Angeklagte wegen einer Krankheit am Montag einer Operation unterziehen musste. Deshalb waren bereits im Vorfeld zwei Verhandlungstage aufgehoben worden. Der Großteil des fünften Prozesstermins fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil wird dabei wohl früher als gedacht gefällt werden. An den nächsten beiden Verhandlungstagen halten sowohl Staatsanwaltschaft und Nebenkläger als auch die Verteidigung ihre Plädoyers. Zuvor werden noch weitere Zeugen aussagen.

