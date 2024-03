Nach einer Zwangspause ist der Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben vor dem Landgericht Landau am Freitagvormittag fortgesetzt worden. Der Termin hatte auf der Kippe gestanden, weil sich der Angeklagte wegen einer Krankheit am Montag einer Operation unterziehen musste. Deshalb waren bereits im Vorfeld zwei Verhandlungstage aufgehoben worden. Der Großteil des fünften Prozesstermins fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Neu ist, dass das Urteil früher als gedacht gefällt wird. Statt Ende April soll es am 11. April, also beim übernächsten Prozesstag, so weit sein. Zuvor werden noch die letzten Zeugen aussagen, zudem werden Staatsanwaltschaft und Nebenklage sowie die Verteidigung ihre Plädoyers halten.