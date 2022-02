Wegen 110-fachen sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Köln eine zwölfjährige Haftstrafe gegen den früheren katholischen Pfarrer U. verhängt. Richter Christoph Kaufmann verkündete am Freitag das Urteil gegen den 70-jährigen Priester des Erzbistums Köln, der in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich tätig war. U. hat demnach zwischen 1993 und Januar 2018 Sexualstraftaten zu Lasten von neun Mädchen begangen. An drei von ihnen, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, muss er ein Schmerzensgeld zahlen und ist ihnen zu Schadenersatz verpflichtet.